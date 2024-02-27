В МИД заявили, что Путин держит на контроле вопрос освобождения заложников из плена ХАМАС

Президент России Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением заложников из плена палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Как рассказал Богданов, у России с ХАМАС имеются прямые контакты, довольно регулярно проводятся телефонные переговоры, о которых не всегда сообщается.

Это постоянная забота российского МИД, подчеркнул он.

«Причем это на контроле лично у президента Российской Федерации, он встречался здесь с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой», — сказал замглавы МИД.

16 февраля Богданов сообщал, что трое россиян остаются в числе заложников в секторе Газа. Он подчеркнул, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта по вопросу освобождения всех удерживаемых лиц.

27 февраля Reuters сообщил, что ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».