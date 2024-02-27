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Посол ЮАР признал, что безопасность Путина обеспечить невозможно

Посол Макетука: ЮАР не сможет обеспечить безопасность Путина из-за ордера МУС

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Посольство ЮАР в РФ

Посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители страны не смогут обеспечить безопасность президента России Владимира Путина, если он решит посетить страну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, главная причина этому — ордер Международного уголовного суда (МУС) с предписанием «ареста» Путина. При этом он отметил, что ЮАР не будут «менять законодательство в интересах одного человека», как и денонсировать Римский статут ради визита Путина.

Посол обратил внимание, что власти обещали обсудить вопросы в отношении обвинения Путина с представителями МУС, однако они не рассказали о результатах консультаций.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что глава России Владимир Путин будет приглашен на саммит Группы двадцати (G20) в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.

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