Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Эстонии засомневались в способностях ВСУ удержать фронт

Постпред Эстонии в НАТО Луйк: Украина рискует не удержать линию фронта

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Постоянный представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что Украина может не удержать оборону, если Соединенные Штаты не согласит новый пакет военной помощи. Об этом он рассказал в эфире телеканала ETV.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — сказал Луйк.

По его словам, для возвращения стратегической инициативы Киеву требуется новая стратегия и насыщение армии качественно новым оружим. Луйк также усомнился в способности Евросоюза реализовать подобные меры без помощи из Вашингтона.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ не смогут вести оборонительные действия без помощи Соединенных Штатов.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский высказался об ударах западным оружием по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами