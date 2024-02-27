В Эстонии засомневались в способностях ВСУ удержать фронт

Постоянный представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что Украина может не удержать оборону, если Соединенные Штаты не согласит новый пакет военной помощи. Об этом он рассказал в эфире телеканала ETV.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — сказал Луйк.

По его словам, для возвращения стратегической инициативы Киеву требуется новая стратегия и насыщение армии качественно новым оружим. Луйк также усомнился в способности Евросоюза реализовать подобные меры без помощи из Вашингтона.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ не смогут вести оборонительные действия без помощи Соединенных Штатов.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский высказался об ударах западным оружием по России.