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Путин заявил, что движение русофилов развивается и обретает новых сторонников

Путин: движение русофилов препятствует попыткам Запада добиться изоляции РФ

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по случаю открытия второго конгресса Международного движения русофилов заявил, что движение помогает распространять объективную информацию об РФ за рубежом. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент рассказал, что форум собрал сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов. Это свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение русофилов уверенно развивается и крепнет, обретает новых сторонников, отметил он.

Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации об РФ, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов, заявил Путин.

Деятельность организации способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений национальной культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене, добавил он и поблагодарил организаторов конгресса.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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