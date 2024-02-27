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В США объяснили слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину

NYT: слова Макрона о войсках ЕС на Украине показывают желание противостоять РФ

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Ludovic Marin/Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Европейского союза (ЕС) могут отправить свои войска на Украину демонстрируют «решимость европейских стран» подорвать российские военные планы, которые все большие влияют на «собственную безопасность» континента. Об это пишет The New York Times.

По словам Макрона, «Россия может обратить свой взор на страны НАТО».

«Его замечания прозвучали в тот момент, когда Украина столкнулась с сопротивлением в Вашингтоне , где республиканцы в Конгрессе блокируют крайне необходимую финансовую помощь», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, европейские лидеры демонстрируют рустующую готовность поддерживать Украину в конфликте с Россией, поскольку боевые действия затягиваются, а помощь из США остается под вопросом.

До этого основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление главы государства Эммануэля Макрона о том, что ряд стран Европейского союза (ЕС) могут отправить свои войска на Украину.

Ранее во Франции указали на провокации Макрона в отношении РФ.

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