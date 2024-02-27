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Захарова уличила США в диктате третьим странам после заявлений об Израиле

Захарова уличила США в признании диктата третьим странам после слов об Израиле

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова коллеги из Госдепа США Мэтью Миллера о том, что Израиль является суверенным государством, а Вашингтон не диктует таким странам, что делать. В своем Telegram-канале она назвала это «золотыми словами».

«Золотые слова! Вывод: страны, которым США диктуют то, что они должны сделать, не суверенные страны», — написала Захарова.

До этого российское посольство в США опубликовало заявление, о том, что мировое большинство начинает все больше сопротивляться претензиям Вашингтона «на руководство всей планетой».

«Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги <...> откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — указали в посольстве.

Ранее Захарова прокомментировала слова Кэмерона о Путине.

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