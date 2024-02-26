Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается в стратегии по Украине, стремлением «доказать недоказуемое». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жаль, он не признался, что НАТОвская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — подчеркнула Захарова.

До этого Кэмерон заявил, что Западу необходимо доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается относительно Украины.

При этом британский эксперт Хусейн Алиев подчеркивал, что до конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.

Ранее Байден на саммите G7 поднял вопрос об использовании российских активов.