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Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС

Зеленский: Украина получила лишь 30% от обещанного Евросоюзом миллиона снарядов

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна получила от Евросоюза (ЕС) менее половины от обещанного миллиона снарядов. Его слова в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым передает «РБК-Украина».

«Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский союз, не 50 процентов пришло, а 30. К сожалению», — сказал Зеленский.

В конце марта 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в течение года. Однако о выполнении плана на треть глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил лишь в ноябре.

25 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна будет выступать с посылом, что все страны Евросоюза должны внести свой вклад в поставку одного миллиона снарядов Украине.

До этого Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон утверждал, что к концу марта-апреля в Европе произведут миллион единиц боеприпасов.

Ранее Евросоюз на треть увеличил производство боеприпасов.

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