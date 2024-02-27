Во Франции указали на провокации Макрона в отношении РФ

Заявления французского президента Эммануэля Макрона о якобы готовящемся нападении России на Европу могут ввязать Францию в мировую войну. К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Политик напомнил, что в ходе международной конференции, посвященной поддержке Украине, в Париже Макрон заявил, что РФ «может напасть» на Европу.

«Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — «Газета.Ru)», — написал Филиппо.

Он выразил уверенность, что Франции необходимо отказаться от дальнейшей помощи Киеву и покинуть НАТО.

До этого Макрон говорил, что Россия якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы, провоцируя кризисы в Африке и создавая угрозы кибербезопасности. Он счел, что международным институтам необходимо отреагировать в том случае, если данные о размещении ядерного оружия в космосе подтвердятся, а Россия должна выступить с разъяснениями.

Ранее в Совфеде раскритиковали заявление Макрона о России.