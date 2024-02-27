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В ЮАР заявили о признании в Евросоюзе необходимости компромисса по Украине

Посол ЮАР: ЕС в личных контактах признает необходимость компромисса по Украине

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Global Look Press

Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что представители стран Евросоюза (ЕС) в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что [президент Украины Владимир] Зеленский согласится на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, это было бы достойным шагом», — сказал дипломат.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Политик отметил, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Зеленский намерен предложить России мирный план, отметил, что от Киева не поступало никаких конкретных предложений.

26 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с газетой El Mundo заявил, что в Европе много людей призывают Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее политолог объяснил, почему не имеет смысла обсуждать «формулу мира» Зеленского.

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