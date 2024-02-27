Глава МИД Украины призвал уехавших граждан вернуться для защиты страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Украины призвал украинцев, покинувших родину, вернуться и помочь защищать свою страну, сообщает ирландская газета Irish Times.

По словам Кулебы, украинские власти уважают выбор каждого человека, но при этом они призывают всех выехавших из страны после начала конфликта граждан рассмотреть возможность возвращения на родину.

Глава МИД отметил, что некоторые люди не могут по разным причинам сделать такой выбор, но те, у кого есть возможность возвращения на Украину, должны вернуться и личным вкладом помочь Украине сражаться и выжить.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал власти ФРГ прилагать больше усилий для трудоустройства украинских мигрантов.

До этого сообщалось, что в Германии возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.