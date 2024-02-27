Премьер Греции заявил, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит, сообщает ТАСС.

Мицотакис, выступая перед журналистами после конференции по поддержке Украины в Париже, отметил, что европейские силы НАТО не будут направлены в зону конфликта. Он подчеркнул, что для Греции такой проблемы не существует и выразил уверенность, что ее нет и для подавляющего большинства европейских стран НАТО.

Премьер-министр также заявил, что на встрече не обсуждался вопрос создания объединенной европейской армии. По мнению Мицотакиса, дискуссия по этому вопросу может лишь отвлечь от практических усилий по поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого депутат Госдумы от Севастополя, член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что некоторые страны-участницы НАТО приняли решение устроить сговор с целью легализовать присутствие своих военнослужащих на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.