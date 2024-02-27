Израиль разрешит палестинцам покинуть Рафах и переместиться в другие районы на юге Газы

Власти Израиля разрешат палестинцам до начала военной операции покинуть город Рафах и перебраться в другие районы юга сектора Газа. Об этом, ссылаясь на израильских чиновников, сообщает телеканал NBC.

По их словам, еще не определены точные районы и маршруты, по которым из Рафаха будут выходить палестинские гражданские лица.

В то же время, по данным NBC, палестинцам на разрешат вернуться в свои дома, расположенные в северной части сектора Газа. Сейчас в Рафахе находится около 1,4 млн палестинцев, ставшими беженцами в результате боевых действий в анклаве.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил во время пресс-конференции, что подал прошение о своей отставке президенту страны Махмуду Аббасу.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.