В конгресс США внесут резолюцию с требованием отстранить Байдена

Член палаты представителей США, республиканец от штата Колорадо Кен Бак заявил о намерении вынести на рассмотрение резолюцию, призывающую отстранить президента Джо Байдена от власти на основе 25-й поправки к конституции. Об этом сообщает Fox News.

С точки зрения Бака, основанием для отстранения Байдена является доклад спецпрокурора Роберта Хёра по делу об обращении с секретными документами, где также указывается на проблемы главы государства с памятью.

Бак подчеркнул, что выводы в докладе «отражают то, чему многие американцы являются свидетелями – а именно неспособность Байдена выполнять важнейшие обязанности».

«Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей», — заявил он.

Парламентарий призвал вице-президента и кабинет министров «поставить интересы страны на первое место, задействовав 25-ю поправку», которая позволяет начать отсрнанеие президента от власти, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент считают, что он не может выполнять обязанности.

До этого опрос телеканала ABC и международной исследовательской компании Ipsos показал, что более 80% граждан США считают, что Байден слишком стар для нового президентского срока.

Ранее Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов.