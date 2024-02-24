Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов

Бывший президент США Дональд Трамп выказал мнение, что действующий американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране. Его слова на мероприятии для сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, передает РИА Новости.

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — сказал Трамп.

До этого опрос телеканала ABC и международной исследовательской компании Ipsos показал, что более 80% граждан США считают, что Байден слишком стар для нового президентского срока.

В начале февраля действующий президент США выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

Сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл высказывал мнение, что Байден участвует в президентской гонке, чтобы избежать тюрьмы.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.