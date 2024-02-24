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Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов

Трамп заявил, что Байден может не дотянуть до выборов президента в США

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Leah Millis/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп выказал мнение, что действующий американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране. Его слова на мероприятии для сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, передает РИА Новости.

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — сказал Трамп.

До этого опрос телеканала ABC и международной исследовательской компании Ipsos показал, что более 80% граждан США считают, что Байден слишком стар для нового президентского срока.

В начале февраля действующий президент США выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

Сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл высказывал мнение, что Байден участвует в президентской гонке, чтобы избежать тюрьмы.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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