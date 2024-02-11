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Трамп заявил, что Украина может кинуть США, «как собаку»

Трамп пообещал решить конфликт на Украине и заявил, что Киев может кинуть США

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Charlie Neibergall/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пообещал, что найдет способ урегулировать конфликт на Украине в случае своего избрания, а также заявил, что Киев может «кинуть» Вашингтон, «как собаку». Его слова передает РИА Новости.

«Мы можем заключить сделку по этой войне, одна из вещей, которую мы собираемся сделать — чтобы эта война закончилась. Эта война — это катастрофа... Мы собираемся уладить эту войну. Если они повернутся к другой стране, то они кинут нас, как собаку», — сказал Трамп.

До этого Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», бывший американский лидер подчеркнул, что США могут потерять миллиарды долларов в случае «сделки» между РФ и Украиной.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся российскими.

Кроме того, Трамп заявил, что Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы.

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.

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