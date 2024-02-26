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Песков рассказал, как Путин получает данные о ситуации в СВО

Песков заявил об отчетах Путину о ситуации в зоне СВО в онлайн-режиме

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне проведения специальной военной операции в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн», — сказал он.

Как отмечают «Известия», по словам Пескова, Путину моментально становится известно об успехах российских военнослужащих на фронте.

26 февраля стало известно, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили американский танк M1 Abrams. Накануне к северо-западу от Авдеевки впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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