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Путин назвал залог будущего России

Путин: залогом будущего России являются надежные жизненные ориентиры у молодежи

Залог будущего России заключается в том, чтобы у молодежи были надежные ориентиры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности», — сказал он в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание».

Он также выразил мнение, что молодежь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знать историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей.

В начале февраля Путин выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.

До этого российский президент заявил, что более 80% молодых людей считают, что в РФ созданы хорошие условия для развития молодежи.

Ранее депутат рассказала о внимании Путина к детям и молодежи.

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