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Американский дипломат указал на ошибку Меркель в отношении Украины

Дипломат Греннел: Меркель не прислушивалась к советам Трампа в отношении Украины

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Сергей Долженко/Reuters

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы канцлер Ангела Меркель прислушивалась к Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine.

«И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации», — констатировал Гренелл.

По его словам, Ангела Меркель, так же, как и действующий президент США Джо Байден, проявили слабость в международных делах. Дипломат призвал к поиску мирного решения конфликта на Украине.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

В декабре 2022 года Меркель признавалась, что Минские соглашения были попыткой дать время вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

До этого Трамп заявлял, что для завершения конфликта за 24 часа ему достаточно будет переговорить с лидерами России и Украины, после чего они «очень быстро» заключат мирное соглашение.

Ранее МИД Украины призвал Германию не повторять ошибку Меркель.

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