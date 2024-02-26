Лавров рассказал, что доказала его поездка в Латинскую Америку

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Наблюдательного совета МГИМО заявил, что его поездка в Латинскую Америку доказала, что иностранцы испытывают любовь к России и готовы приезжать в Россию на различные мероприятия. Его слова передает ТАСС.

«Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на разных мероприятиях, к нам хотят приезжать с удовольствием по правительственной, по неофициальной, в том числе образовательной, линии», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что хоть Запад от России и отвернулся, но РФ готова сотрудничать с любыми странами мира.

«Наша страна своей географией, историей, культурой, традициями всегда открыта к честному сотрудничеству со всеми теми народами, которые расположены вокруг наших границ, и не только, с любой другой страной», — добавил дипломат.

22 февраля Лавров встретился с президентом Бразилии Да Силвой.

Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая.