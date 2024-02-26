Генсек СНГ раскритиковал Госдеп США за высказывания о выборах в Белоруссии

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал «полной чушью» заявление Государственного департамента США о прошедших в Белоруссии выборах депутатов. Его слова передает РИА Новости.

«Я прочитал комментарий Госдепа США. <...> Это полная чушь», — сказал Лебедев во время пресс-конференции в Минске.

Он добавил, что в рамках белорусских выборов наблюдатели миссии СНГ посетили 1819 избирательных участков. При этом специалисты не заметили, чтобы на каком-либо из них царила «атмосфера страха». В связи с этим генеральный секретарь содружества указал на недопустимость столь «беспардонной» лжи.

Как пишет RT, таким образом Лебедев прокомментировал высказывания американского дипломатического ведомства о фиктивности голосования в Белоруссии и его проведении «в атмосфере страха». Также в Вашингтоне сообщили, что выборы якобы состоялись без соблюдения демократических процедур.

25 февраля в Белоруссии прошли выборы членов нижней палаты парламента и местных советов депутатов. За пять дней до этого в стране стартовало досрочное голосование, которое завершилось 24 февраля.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии назвали процент явки на выборах депутатов.