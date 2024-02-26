В Раде заявили о превращении украинского зерна в заложника Польши

Зерно, которое Украина поставляет в страны — члены Европейского союза (ЕС), стало заложником внутренней политики Польши. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, которого процитировал американский журнал Newsweek.

Как сказал парламентарий, в скором времени в Польше должны состояться выборы в местные органы самоуправления. При этом законодатель обратил внимание на нежелание правительства республики решать проблему на польско-украинской границе, связав нерешительность Варшавы со страхом вызвать недовольство среди аграриев.

«Мы надеемся, что новое правительство решит эту проблему, но, похоже, что оно не хочет этого делать», — добавил Мережко.

По его словам, Украина и Польша могут попросить помощи у других международных акторов, если им не удастся самостоятельно урегулировать конфликт. В частности, речь идет о региональном содружестве и Всемирной торговой организации (ВТО).

25 февраля неизвестные лица повредили железнодорожные выгоны с украинским зерном, которые находились в Куявско-Поморском воеводстве Польши. В результате на землю высыпалось 160 тонн сельскохозяйственной продукции.

Ранее Киев потребовал от Варшавы наказать виновных в уничтожении украинского зерна.