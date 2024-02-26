В кабмине Германии раскрыли цель конференции по Украине во Франции

Участники конференции по украинскому кризису, которую организует французский президент Эммануэль Макрон, намерены послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину о готовности и дальше помогать Киеву. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман, передает ТАСС.

Данное мероприятие состоится 26 февраля в Париже. Как сказала представитель немецкого правительства, в том числе во встрече примет участие канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Речь идет о рабочей встрече на уровне глав государств и правительств, которая состоится по приглашению президента Макрона. <...> Встреча снова дает возможность направить ясный сигнал о европейской сплоченности и решимости как украинскому населению, так и российскому президенту Путину», — сказала Хофман.

Она добавила, что одной из основных тем обсуждения в рамках конференции станет военная поддержка Украины.

Также во время брифинга корреспонденты поинтересовались, планируют ли участники мероприятия поднять вопрос о поставках крылатых ракет Taurus в зону боевых действий. В ответ представитель кабинета министров ФРГ отметила, что Шольц выскажется по этому поводу «в надлежащий момент».

До этого Reuters со ссылкой на офис президента Франции сообщил, что Макрон созвал срочную встречу с зарубежными коллегами из-за ситуации на Украине. По данным агентства, в конференции должны принять участие лидеры около 20 западных государств.

Ранее в Швейцарии заявили о планах пригласить РФ на первую мирную конференцию по Украине.