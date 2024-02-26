В Общественной палате РФ призвали внести ГУР Украины в реестр террористов

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил расширить реестр террористических организаций и добавить в него Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который пообещал российскому руководству «новые сюрпризы» в Республике Крым. В то же время украинский чиновник заявил о намерении Киева взять под свой контроль акваторию Черного моря и сам полуостров.

«Это заявление лишний раз подтверждает террористическую сущность данных персонажей и необходимость внесения в реестр террористов не только Буданова, но и всей структуры», — сказал Рогов.

Он добавил, что глава украинской разведки действует по методичкам и указке британских спецслужб. По мнению члена Общественной палаты РФ, иностранный чиновник даже не пытается скрыть этот факт.

Также высказывание главы ГУР прокомментировал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что угрозы в адрес полуострова напрямую связаны с желанием Киева спровоцировать начало очередной мировой войны.

Ранее Буданов посоветовал гражданам не пользоваться Крымским мостом.