Боррель указал на безнаказанность израильских властей из-за действий в Газе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что многим в мире кажется неприемлемой безнаказанность, с которой действует правительство Израиля в секторе Газа. Об этом он рассказал в интервью газете El Diario.

По его словам, для многих людей «безнаказанность, с которой действует правительство Израиля сейчас и раньше, или агрессивные группировки на Западном берегу, неприемлема». Боррель посетовал, что ему не удалось одобрить предложение о наказании агрессивных поселенцев.

Глава евродипломатии также напомнил, что парламент еврейского государства проголосовал против каких-либо навязывании в палестинском вопросе.

«Правительство Нетаньяху не принимает никакой критики или нюансов, откуда бы они ни исходили. На вас быстро обрушится обвинение в антисемитизме… Я заявляю о своем праве критиковать решения правительства Израиля, не считаясь антисемитом, это не имеет к этому никакого отношения», — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что навязывание решения конфликта на основе двух государств должно исходить от всего мирового сообщества, в том числе и Соединенных Штатов.

До этого Боррель заявил, что Израиль использует голод как оружие в ходе операции в Газе.

Ранее Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Израиле.