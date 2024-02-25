Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Израиле

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее заявлений о полной солидарности Евросоюза с Израилем и поведения перед намеченными на лето выборами в Европарламент. Его слова приводит El Pais.

Он напомнил, что заявление фон дер Ляйен во время визита в Израиль о полной солидарности ЕС с позицией еврейского государства имело «высокую геополитическую цену для Европы».

Кроме того, Боррель напомнил, что у нее нет полномочий объявлять о создании должности комиссара по обороне.

«Законно то, что она хочет на второй срок [во главе ЕК], но не то, что пытается поставить себе в заслугу все успехи: есть коллегия комиссаров разного политического цвета, которые принимали решения», — сказал Боррель.

По его словам, фон дер Ляйен стоит больше заботиться о своем нейтралитете, когда она выступает в роли председателя ЕК и претендента на переизбрание.

«Ей нужно сосредоточиться на том, чтобы ее политическая сила — [консервативная] Европейская народная партия — не поддалась искушению вступить в союз с ультрас, оставив тем самым свои традиционные союзы», — подытожил Боррель.

До этого Медведев резко высказался о фон дер Ляйен.

Ранее Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине.