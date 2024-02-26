Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Лондон не сможет заставить президента РФ Владимира Путина изменить планы специальной военной операции.

Таким образом Джабаров прокомментировал резкие слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в адрес российского президента, который заявил, что Западу необходимо доказать президенту Путину, что он ошибается относительно Украины.

По словам сенатора, заявления западных лидеров начали звучать после того, как провалилось контрнаступление украинских войск и произошло взятие Авдеевки.

«Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — пояснил сенатор.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал Youtube-каналу Gegenpol, что ВС РФ активно уничтожают украинских операторов беспилотников, тем самым лишая ВСУ эффективной беспилотной авиации.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.