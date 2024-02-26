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Песков ответил, есть ли в графике Путина памятная дата в Крыму

Песков сообщил, что Путина не будет на мероприятиях в День защитника Крыма

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в каких-либо отдельных мероприятиях, связанных с Днем защитника Крыма. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В вопросе журналист уточнял у представителя Кремля, планируется ли обращение Путина по поводу Крымской весны и тех событий, которые ей предшествовали.

«Сейчас нет никаких отдельных мероприятий [в честь этого праздника]. По мере того, как они будут появляться, мы вас проинформируем», — отметил он.

День защитника Республики отмечается на полуострове каждое 26 февраля. Дата была официально установлена Госсоветом Крыма в 2022 году.

В 2014 году именно в этот день под стенами парламента Крыма произошло столкновение проукраинских активистов и крымчан, требующих выхода полуострова из состава Украины.

26 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский писал, что возвращение Крыма поможет установить мир в стране.

В ответ на это глава парламента полуострова Владимир Константинов заявлял, что Зеленский сможет побывать в Крыму только для подписания акта о капитуляции Украины.

Ранее глава украинской разведки посоветовал гражданским не пользоваться Крымским мостом.

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