Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что перебежчик Кузьминов имел «план защиты»

Подоляк: перебежчик Кузьминов имел план защиты, Испания должна расследовать это

close
100%
Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Reuters

Российский перебежчик Максим Кузьминов пользовался «планом защиты», и Мадрид должен расследовать произошедшее с ним. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Из слов Подоляка следует, что бывший российский пилот, перегнавший на Украину вертолет Ми-8, пользовался планом защиты украинской военной разведки, был вынужден избегать контактов и радикально изменить свою жизнь. Тем не менее на него было совершено нападение и «Испания должна провести расследование того, что случилось с ним».

Подоляк обвинил в нападении на Кузьминова Россию, однако никаких доказательств этому не привел.

26 февраля в Испании рассказали детали аренды Кузьминовым квартиры.

24 февраля МИД Испании пообещал дать «соответствующий ответ» после окончания расследования дела пилота-перебежчика Максима Кузьминова.

В тот же день сообщалось, что к нападению на Кузьминова причастны двое стрелков.

Ранее сообщалось, что у перебежчика Кузьминова мог быть тайный статус политического беженца в Испании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами