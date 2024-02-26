На Украине заявили, что перебежчик Кузьминов имел «план защиты»

Российский перебежчик Максим Кузьминов пользовался «планом защиты», и Мадрид должен расследовать произошедшее с ним. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Из слов Подоляка следует, что бывший российский пилот, перегнавший на Украину вертолет Ми-8, пользовался планом защиты украинской военной разведки, был вынужден избегать контактов и радикально изменить свою жизнь. Тем не менее на него было совершено нападение и «Испания должна провести расследование того, что случилось с ним».

Подоляк обвинил в нападении на Кузьминова Россию, однако никаких доказательств этому не привел.

26 февраля в Испании рассказали детали аренды Кузьминовым квартиры.

24 февраля МИД Испании пообещал дать «соответствующий ответ» после окончания расследования дела пилота-перебежчика Максима Кузьминова.

В тот же день сообщалось, что к нападению на Кузьминова причастны двое стрелков.

Ранее сообщалось, что у перебежчика Кузьминова мог быть тайный статус политического беженца в Испании.