Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о «готовности» Киева вести боевые действия с Китаем, заявила, что блоковая конфронтация не является основой безопасности. Слова представителя внешнеполитического ведомства КНР приводит РИА Новости.

«Блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — подчеркнула Мао Нин.

Он отметил, что Пекин продолжит придерживаться конструктивной позиции по урегулированию украинского кризиса политическим способом.

До этого Гончаренко заявлял, что в будущем украинцы будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости. По словам депутата, в отличие от военных других государств, украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном».

Ранее в Раде предпочли отказ Украины от своих территорий ради вступления в НАТО.