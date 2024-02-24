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В Раде предпочли отказ Украины от своих территорий ради вступления в НАТО

Депутат Рады Гончаренко призвал отказаться от территорий ради членства в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал власти страны отказаться от своих территорий в обмен на вступление в НАТО. Его слова приводит британская газета The Telegraph.

«Правильной <...> последовательностью должно быть членство в НАТО территории, контролируемой Украиной», — полагает парламентарий.

По его мнению, такой сценарий больше других соответствует реальности.

«В результате этого через какое-то время Украина начнет новую военную кампанию», — утверждает Гончаренко.

Согласно информации издания, данная инициатива подразумевает «обменять землю на мир».

Впоследствии депутат отказался от своего заявления, отметив, что его слова переиначили.

«Я сказал в интервью самое главное: Западу не нужно ждать, чтобы мы освободили всю территорию Украины», — резюмировал он.

Перед этим страны НАТО потребовали от Киева предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность ударов по ним, сообщает источник российского агентства. В США при этом отрицают, что поощряют Украину атаковать объекты в глубине РФ. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что таким образом Киев реализует свое право защищаться и это не делает НАТО участником конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО призвал страны Запада «не унывать» из-за Украины.

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