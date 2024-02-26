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Глава МИД Британии сделал дерзкое заявление в адрес Путина

Кэмерон: Западу нужно доказать Путину, что он ошибается по поводу Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Западу необходимо доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается относительно Украины. Об этом британский министр написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается», — написал Кэмерон.

До этого британский эксперт Хусейн Алиев подчеркивал, что до конца 2024 года Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса и территории на юге страны. По словам Алиева, в настоящий момент Украина практически полностью зависит от иностранных поставок оружия и боеприпасов, так как не имеет собственного производства подобной продукции. При этом Россия, напротив, быстро и эффективно «адаптировалась к институциональным условиям» и расширила собственное военное производство.

Кроме того, отставной полковник ВСУ Олег Стариков заявлял, что линия обороны, возведенная украинской армией, обрушится, если российские войска начнут двигать фронт после взятия Авдеевки.

Ранее в МИД Украины анонсировали получение 170 тыс. боеприпасов от ЕС.

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