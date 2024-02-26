Эксперт объяснил, зачем Зеленский занизил потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский занизил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по политическим соображениям, реальные цифры негативно повлияли бы на настроения в украинском обществе. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Сделал он это (занизил потери. – Прим. ред.) по политическим соображениям: на фоне неудач на фронте, которые преследуют украинскую армию, реальные цифры потерь катастрофически бы повлияли бы на настроения в обществе», — подчеркнул Коротченко.

Он напомнил читателям, что в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл реальные потери ВСУ на фронте, которые составили около 500 тысяч человек. Таким образом, отметил Коротченко, Зеленский занизил потери ВСУ на поле боле более чем в десять раз.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине за два года погибли 31 тыс. украинских солдат. Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя». Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. солдат.

Ранее советник Пушилина заявил, что ВСУ только в Артемовске потеряли около 50 тысяч человек.