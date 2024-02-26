Советник Пушилина заявил, что ВСУ только в Артемовске потеряли около 50 тысяч человек

Утверждение главы Украины Владимира Зеленского о том, что с февраля 2022 года Вооруженные силы страны потеряли 31 тысячу человек, неверны, поскольку только в Артемовске ВСУ потеряли около 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ряд украинских источников называли цифру в 100 тысяч человек. По словам Гагина, даже эти «чудовищные цифры» не учитывают без вести пропавших и раненых бойцов ВСУ.

Советник главы ДНР считает, что заявление Зеленского призвано понизить градус социальной напряженности в обществе и «расслабить» население для призыва в армию, на фоне потерь и кризиса призывного ресурса.

«Раньше у Зеленского была задача выклянчить у Запада побольше денег и техники, вот он и говорил, что у них большие потери и нужно еще много денег, чтобы их сократить... Теперь Зеленский пытается убедить всех в небольших потерях, для преодоления кризиса призывного ресурса», — добавил Гагин.

Накануне в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу украинских военных. Сомнения относительно этих цифр высказала американская газета The New York Times. Еще летом 2023 года издание сообщало, что украинская сторона лишилась около 70 тысяч человек. Подробнее о заявлениях Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.