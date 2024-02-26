В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с «гоголевской чертовщиной»

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал заявление Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ «гоголевской чертовщиной». Своим мнением Ивлев поделился в интервью РИА Новости.

«Заявление киевского режима (о потерях ВСУ. – Прим. ред.) с заканчивающейся легитимностью о потерях — это какая-то гоголевская чертовщина из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — подчеркнул депутат.

По мнению Ивлева, слова о потерях украинской армии со стороны Зеленского направлены на то, чтобы западные страны выделили больше денежных средств Киеву.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине за два года погибли 31 тыс. украинских солдат. Цифры раненых и пропавших без вести президент Украины отказался назвать, сославшись на то, что Москва таким образом «узнает, сколько людей смогли выбраться с поля боя». Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. солдат.

Ранее Рогов назвал реальные потери ВСУ, опровергнув слова Зеленского.