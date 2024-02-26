Рогов назвал реальные потери ВСУ, опровергнув слова Зеленского

С начала СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили минимум 500 тыс. человек. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что потери ВСУ с начала спецоперации составили 31 тыс. человек, передает РИА Новости.

«Потери ВСУ за два года составили как минимум полмиллиона человек, и подтверждение тому - огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат», — заявил Рогов.

По оценкам американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют от 300 тыс. до 350 тыс. человек.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ только за январь 2024 года потеряли более 23 тыс. солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в разы занизил потери ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что Владимир Путин призывал прекратить огонь на Донбассе.