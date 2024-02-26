Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина, назвав последнего лидером России

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов, перепутал Россию и Китай и назвал главу КНР Си Цзиньпина российским лидером. Слова Байдена приводит издание GB News.

Американский президент вспоминал один их эпизодов президентства Барака Обамы, когда сам Байден находился на должности вице-президента. Байден сказал, что Обама предупреждал его о необходимости сблизиться с Си Цзиньпином, поскольку однажды он станет «лидером России».

«Он (Обама. – Прим. ред.) хотел, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином… Было ясно, что он станет лидером России… Китая… и у нас в то время были проблемы с Россией и другими странами», — заявил Байден на мероприятии.

До этого Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее «Йоландой».

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова сообщала, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки нейродегенеративных расстройств.

Ранее Маск высмеял оговорки Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами