Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден, выступая на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов, перепутал Россию и Китай и назвал главу КНР Си Цзиньпина российским лидером. Слова Байдена приводит издание GB News.

Американский президент вспоминал один их эпизодов президентства Барака Обамы, когда сам Байден находился на должности вице-президента. Байден сказал, что Обама предупреждал его о необходимости сблизиться с Си Цзиньпином, поскольку однажды он станет «лидером России».

«Он (Обама. – Прим. ред.) хотел, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином… Было ясно, что он станет лидером России… Китая… и у нас в то время были проблемы с Россией и другими странами», — заявил Байден на мероприятии.

До этого Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее «Йоландой».

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