Маск высмеял оговорки Байдена

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) высмеял идею проверить президента Джо Байдена перед возможным применением ядерного оружия.

Таким образом бизнесмен прокомментировал выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он перепутал Египет и Мексику.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — написал один из пользователей, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.

Другие пользователи сети в комментариях посоветовали не давать Байдену возможности распоряжаться ядерным оружием.

До этого президент США Джо Байден говорил, что у него нет проблем с исполнением своих обязанностей, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

В отчете спецпрокурора США утверждалось, что Байден, общаясь со следователями, не мог вспомнить некоторые факты из своей биографии.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».