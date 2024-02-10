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Маск высмеял оговорки Байдена

Маск высмеял идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) высмеял идею проверить президента Джо Байдена перед возможным применением ядерного оружия.

Таким образом бизнесмен прокомментировал выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он перепутал Египет и Мексику.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — написал один из пользователей, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.

Другие пользователи сети в комментариях посоветовали не давать Байдену возможности распоряжаться ядерным оружием.

До этого президент США Джо Байден говорил, что у него нет проблем с исполнением своих обязанностей, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

В отчете спецпрокурора США утверждалось, что Байден, общаясь со следователями, не мог вспомнить некоторые факты из своей биографии.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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