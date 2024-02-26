Эксперт оценил визит главы ЦРУ на Украину

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что недавний визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса на Украину был нацелен на то, чтобы «успокоить» власти страны на фоне задержек с поставкой Киеву помощи. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Известями».

«Он в основном старается успокоить руководство Киева о том, что Вашингтон не бросил», — подчеркнул эксперт.

Кошкин отметил, что на данный момент можно проследить недоверие к США со стороны властей Украины. В этой связи происходят расхождения мнениях между ЦРУ и Службой безопасности Украины (СБУ).

До этого газета New York Times писала, что Бернс 22 февраля тайно посетил Украину, это стало его десятым визитом с начала российской специальной военной операции.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.