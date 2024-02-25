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В США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины

NYT узнал о создании 12 секретных военных баз ЦРУ на Украине

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Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало на территории Украины 12 секретных военных баз, ведомство также снабжает Киев данными для ракетных ударов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов», — выяснили журналисты. .

Кроме того, они отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети, утверждают авторы статьи.

Согласно информации издания, на протяжении более десяти лет Соединенные Штаты поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России.

В сентябре стало известно, что новый глава украинского министерства обороны Рустем Умеров передавал разведке США данные, которые связаны с конфликтом на Украине.

Ранее в США обвинили администрацию Байдена в игнорировании докладов разведки по Украине.

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