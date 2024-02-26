Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план

Зеленский: Украина передаст России мирный план во время конференции в Швейцарии

close
100%
Evan Vucci/AP

Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Об этом в ходе пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».

При этом Зеленский скептически отнесся к тому, что Россия захочет принять этот документ.

Также президент заявил, что Украина не хочет, чтобы третьи страны навязывали ей какие-либо форматы мирных переговоров.

В ходе пресс-конференции Зеленский также рассказал, что в 2019 году российский президент Владимир Путин поднимал вопрос о прекращении огня в Донбассе. Он также поделился своим мнением о неэффективности Минских соглашений по выводу войск, утверждая, что даже при продолжении их вывода конфликт еще десятилетиями будет оставаться замороженным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами