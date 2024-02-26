Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план

Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Об этом в ходе пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».

При этом Зеленский скептически отнесся к тому, что Россия захочет принять этот документ.

Также президент заявил, что Украина не хочет, чтобы третьи страны навязывали ей какие-либо форматы мирных переговоров.

В ходе пресс-конференции Зеленский также рассказал, что в 2019 году российский президент Владимир Путин поднимал вопрос о прекращении огня в Донбассе. Он также поделился своим мнением о неэффективности Минских соглашений по выводу войск, утверждая, что даже при продолжении их вывода конфликт еще десятилетиями будет оставаться замороженным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.