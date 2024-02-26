Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Делегация Госдумы прибыла в Саудовскую Аравию

Российская делегация во главе с Володиным прибыла в Саудовскую Аравию

close
100%
Пресс-служба Госдумы' class="item-image" >
Пресс-служба Госдумы

Делегация Государственной думы Российской Федерации во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Володин встретится с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аль Аш-Шейхом.

25 февраля сообщалось, что премьер-министр, глава министерства иностранных дел правительства Йемена Ахмед бен Мубарак прилетел с дипломатическим визитом Москву.

4 февраля вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что посетители выставки в Эр-Рияде проявляют повышенный интерес к вооружению России.

В начале декабря Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом посетил президент России Владимир Путин.

Ранее Володин заявил, что англичане ели российскую рыбу 68 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами