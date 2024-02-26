Делегация Госдумы прибыла в Саудовскую Аравию

Делегация Государственной думы Российской Федерации во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Володин встретится с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аль Аш-Шейхом.

25 февраля сообщалось, что премьер-министр, глава министерства иностранных дел правительства Йемена Ахмед бен Мубарак прилетел с дипломатическим визитом Москву.

4 февраля вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что посетители выставки в Эр-Рияде проявляют повышенный интерес к вооружению России.

В начале декабря Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом посетил президент России Владимир Путин.

Ранее Володин заявил, что англичане ели российскую рыбу 68 лет.