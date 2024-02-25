Зеленский: приглашение Украины в НАТО зависит от США и Германии

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что решение о приглашении Киева в НАТО зависит от США и Германии. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

По словам Зеленского, все западные партнеры поддерживают Украину в предоставлении приглашения в НАТО и все считают, что в будущем Киев станет участником Североатлантического альянса.

Зеленский подчеркнул, что сейчас приглашение Украины в НАТО, «при всем уважении ко всем партнерам», зависит от Соединенных Штатов и ФРГ.

Глава государства отметил, что лично он не видит никаких рисков в приглашении Украины в ряды Североатлантического альянса.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который должен состояться в июле в Вашингтоне.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что не ожидает выдачи Украине приглашения на вступление в альянс на саммите НАТО в июле в Вашингтоне.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.