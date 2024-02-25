Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос, станет ли поднимать трубку, если ему ночью позвонит президент РФ Владимир Путин, пишет издание «Страна.ua».

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю», — ответил украинский президент.

После Зеленский добавил, что Путин не станет ему звонить, так как тот не хочет завершать конфликт.

Также на пресс-конференции Зеленский на рассказал о личной встрече с Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году.

Руководство Турции в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в очередной раз планирует напомнить, что готова организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Визит Путина в республику запланирован на конец апреля — начало мая.

Ранее МИД Швейцарии рассказал о секретных инициативах по Украине.