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Зеленский ответил, почему не ждет звонка от Путина

Зеленский: вряд ли мне позвонит Путин, у него нет «мобилки»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на вопрос, станет ли поднимать трубку, если ему ночью позвонит президент РФ Владимир Путин, пишет издание «Страна.ua».

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю», — ответил украинский президент.

После Зеленский добавил, что Путин не станет ему звонить, так как тот не хочет завершать конфликт.

Также на пресс-конференции Зеленский на рассказал о личной встрече с Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году.

Руководство Турции в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в очередной раз планирует напомнить, что готова организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Визит Путина в республику запланирован на конец апреля — начало мая.

Ранее МИД Швейцарии рассказал о секретных инициативах по Украине.

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