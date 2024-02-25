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Германия увеличит гумпомощь для Украины на 100 млн евро

Германия увеличивает гуманитарную помощь Украине на 100 млн евро до 1 млрд

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Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

Германия приняла решение увеличить гуманитарную помощь Украине на 100 миллионов евро, до одного миллиарда евро. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ, передает ТАСС.

«Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро», — следует из сообщения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

При этом отмечается, что Германия находится на втором месте по объемам поддержки Украины после США.

До этого Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги. В сообщении уточнили, воздушную тревогу объявили в 22:48. Глава внешнеполитического ведомства вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 23:07 сирены замолчали.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок выступила за тесное сотрудничество ЕС в оборонной сфере.

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