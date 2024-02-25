В Германии объяснили, почему Украина не победит в конфликте с Россией

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Tagesschau: даже миллион артиллерийских снарядов не поможет Украине победить РФ

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критический дефицит снарядов, который не решит резкое увеличение поставок со стороны стран Запада. Об этом заявил военный эксперт Хендрик Реммель в интервью изданию Tagesschau.

«Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов», — констатировал Реммель.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы имеют превосходство в снарядах, которое ВСУ не в силах преодолеть.

По словам эксперта, если Украина получит вместо обещанного миллиона снарядов 300-500 тысяч, это станет для нее катастрофой. Реммель отметил, что на сегодняшний день Россия производит около десяти тысяч снарядов в сутки.

«Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют», — подытожил он.

До этого CNN сообщал, что перед ВСУ стоит «трудный выбор» по использованию сокращающихся боеприпасов, командиры вынуждены решать, «когда артиллеристы будут стрелять, а когда им нужно сдержаться».

Ранее на Украине сообщили о разработке ракет дальностью 700 км.

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