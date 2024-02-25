На Украине сообщили о разработке ракет дальностью 700 км

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в его стране научились производить ракеты с дальностью действия до 700 км. О наличии у Украины подобных боеприпасов он рассказал в ходе конференции «Украина. 2024 год», трансляцию которого вел местный телеканал «Рада».

«У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 км», — сказал глава профильного ведомства.

Он добавил, что ракетная программа является самой важной для Киева. Но сейчас Александр Камышин не может сказать о ее развитие больше, чем президент страны Владимир Зеленский.

В августе 2023 года украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что армия страны применила новые ракеты и поразила некую цель на расстоянии 700 км. По словам главы государства, речь идет о дальнобойном оружии собственного производства Украины.

24 февраля текущего года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому телеканалу CNN. Общаясь с журналистами, глава внешнеполитического ведомства заявил о значительном дефиците артиллерийских снарядов у войск государства.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров рассказал о разработке плана боевых действий на 2024 год.