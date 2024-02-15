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Путин пообещал бороться с крайними проявлениями национализма и нацизма

Путин: Россия будет бороться с крайними проявлениями национализма и нацизма

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода», говоря об отношении к Украине и украинскому народу, заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также заверил, что Россия будет защищать «наших» людей, которые живут на Украине. Вместе с тем он выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации разделяет такие подходы.

15 февраля Путин прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там ему показали готовые к отправке в войска современные танки.

После «Уралвагонзавода» у главы страны запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург.

До этого Путин назвал отвратительным, что украинский президент Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине.

Ранее Путин назвал конфликт на Украине противостоянием внутри одного народа.

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