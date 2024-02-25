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Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Боррель: исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы

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Yves Herman/Reuters

Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, считает глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для испанской газеты El País.

По словам дипломата, Брюсселю следует начать еще больше и быстрее помогать Киеву. Этот шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться РФ.

«В ближайшие месяцы может решиться [исход] вооруженного конфликта. Сопротивляться — это значит побеждать», — подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Кроме того, он прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о готовности поощрять гипотетические атаки российских войск на страны — члены НАТО. Дипломат назвал подобные высказывания «ужасом», призвав европейских лидеров «проснуться».

В конце Боррель признался, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность стран Европы. Как он сказал, Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

11 февраля Трамп провел предвыборный митинг в американском штате Южная Каролина, во время которого обратил внимание на невыполнение рядом государств — членов НАТО своих финансовых обязательств в рамках программы по обороне. В связи с этим экс-хозяин Белого дома заявил, что готов поощрять потенциальные атаки РФ на такие державы.

Ранее в США оценили сроки завершения российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Операция на Украине
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