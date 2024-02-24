В Киеве признали, что не все на Западе хотят победы Украины

Не все западные страны хотят победы Украины в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает Times.

«Если бы они хотели победы Украины, они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать», — сказал Данилов.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выплатит в марте первые €4,5 млрд Украине по новой программе согласованной помощи от стран ЕС в размере €50 млрд.

Также фон дер Ляйен пообещала Украине продолжать финансовую и военную помощь.

До этого посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что внешние силы сорвали попытки урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Раде рассказали, когда Украина получит первые деньги из выделенных ЕС €50 млрд.